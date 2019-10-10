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"أرقام صادمة" عن أكثر مدينة أوروبية استهلاكا للكوكايين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:05 م
"أرقام صادمة" عن أكثر مدينة أوروبية استهلاكا للكوكايين ادمان الكوكايين ارشيفية
وكالات

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تواجه بريطانيا أزمة كبيرة مصاحبة للجدل المثار بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إذ كشفت "سكاي نيوز" أن سكان لندن هم من أكثر مستهلكي الكوكايين على مدار أيام الأسبوع مقارنة مع المدن الأوروبية الأخرى.
 
وأشارت دراسة حديثة إلى أن قيمة سوق الكوكايين في العاصمة البريطانية لندن بلغت نحو مليار جنيه إسترليني سنويا، وأن كمية الكوكايين النقي المستهلكة بالعاصمة في المتوسط باتت أكثر من برشلونة وأمستردام وبرلين مجتمعة.
 
وتستهلك لندن يوميا أكثر من نصف مليون جرعة من الكوكايين، تقدر قيمتها في الشوارع بحوالي 2.75 مليون جنيه إسترليني، أي ضعف كمية أي مدينة أوروبية أخرى، وفقا للدراسة.
 
وأوضح علماء الطب الشرعي في جامعة كينغز كوليدج في لندن بعد فحصهم للمياه الآسنة في شوارع لندن أنهم عثروا على آثار للمركب المنتج لمادة الكوكايين.
 
ووجد الباحثون أن متوسط الكمية اليومية من الكوكايين النقي المستهلكة في لندن يبلغ 23 كيلوغرام، أي أكثر من المدن الثلاث الكبرى التالية المستهلكة للكوكايين في أوروبا مثل برشلونة (12.74 كغم) وأمستردام (4.62 كغم) وبرلين (4.62 كغم).
 
ويعني هذا أن استخدام الكوكايين الصافي السنوي في لندن يعادل الآن أكثر من 8 أطنان تقدر قيمتها في الشوارع بأكثر من مليار جنيه إسترليني.
 
وقال عالم الطب الشرعي في جامعة كينغز كوليدج لندن، ليون بارون، لـ"سكاي نيوز" إن الباحثين وجدوا "تعاطي الكوكايين بشكل مستدام على مدار الأسبوع" في لندن مع "ارتفاع طفيف فقط في عطلة نهاية الأسبوع".
 
وأضاف: "هذا على عكس المدن الأخرى التي ترى فيها استخداما ترفيهيا ملحوظا في عطلة نهاية الأسبوع".

الكوكايين

الاتحاد الأوروبي

لندن

أمستردام

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