سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أردوغان مجرم حرب.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:20 م
أردوغان مجرم حرب.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، أردوغان مجرم حرب.. قوات الاحتلال التركى ترتكب جرائم التطهير العرقى ضد السوريين.. زنازين الدواعش.. أول أهداف السفاح التركى.. إدانات دولية وعربية للعدوان التركى.. وقطر تدعم الغزو.. المنظمات الحقوقية تتجاهل الإبادة الجماعية وتدافع عن الإرهاب.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

ـ أردوغان مجرم حرب.. قوات الاحتلال التركى ترتكب جرائم التطهير العرقى ضد السوريين.. زنازين الدواعش.. أول أهداف السفاح التركى.. إدانات دولية وعربية للعدوان التركى.. وقطر تدعم الغزو.. المنظمات الحقوقية تتجاهل الإبادة الجماعية وتدافع عن الإرهاب

 

ـ خيانة الإخوان مستمرة.. الجزيرة وتوابعها تحتفى بالعدوان


 

ـ مستندات تكشف رواتب مذيعى الإخوان فى «الشرق» و«مكملين».. ثمن الخيانة.. زوجة أيمن نور الأعلى سعرا بين المذيعين.. والهاربون يعملون ضد مصر.. بتوجيهات المخابرات القطرية والتركية مقابل آلاف «الدولارات»
 

ـ قمة مصرية – أردنية لبحث الأوضاع فى سوريا والقضية الفلسطينية.. السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهى معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة


 

ـ  رئيس الوزراء: النمو الاقتصادى سجل 5.6% وهو أعلى معدل منذ عام 2010.. الحكومة: انخفاض معدل التضخم لـ 4.7%  فى سبتمبر الماضى.. وتراجع نسبة البطالة الشهر الماضى لـ 7.5% وهو أقل معدل منذ 2009
 

ـ تشكيل غرف عمليات.. «نوبة صحيان» فى محافظات مصر استعدادا للسيول


 

ـ «المالية» تؤكد تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل.. ومنشور بالتعليمات التنفيذية.. «المالية»: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل
 

ـ بدء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج اليوم.. «العليا للانتخابات»: إطلاق سراح «القروى» يحقق مبدأ تكافؤ الفرص

 

ـ غريب يعفى طاهر من المباراة.. المنتخب الأولمبى فى بروفة ودية أمام جنوب أفريقيا الليلة

p
 

 


اردوغان

تطهير عرقى

سوريا

تركيا

العدوان التركى على سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة