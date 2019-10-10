أخبار× 24 ساعة.. "التعليم" تبدأ تسجيل بيانات المتقدمين لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
الكهرباء
التعليم:
مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 تبدأ تسجيل بيانات المتقدمين.. التعليم: الفرصة متاحة لجميع المؤهلات.. نائب الوزير: مرتبات المعلمين الجدد لن تقل عن 1200 جنيه.. ووضع آليات لتحسن دخل المعلمين وإعلانها قريبًا
وزارة الصحة
منظومة التأمين الصحى الشامل تبدأ نقل أصول 35 وحدة و7 مستشفيات كبرى لهيئة الرعاية الصحية إداريا وفنيا.. وتؤكد انتهاء العلاج على نفقة الدولة والتأمين القديم ببورسعيد.. وبدء تحصيل المساهمات من 920 ألف منتفع
الصحة: مستشفيات التأمين الصحى الجديد ببورسعيد أجرت 7144 عملية جراحية
وزارة الزراعة
"الحديقة وحشة من غيرها".. حارس نعيمة يروى تفاصيل قصة حب 30 عاما.. عم محمد يبرئ الفيلة من قتل زوجها ويؤكد: تحولت من شرسة لمطيعة بالتدريب.. وصحتها كانت جيدة حتى يوم وفاتها.. والحديقة تخلد ذكراها بالتحنيط.. صور
التضامن
التموين
بدء تسليم ماكينات صرف السلع التموينية وسلع نقاط الخبز لمنافذ المرحلة الثالثة ضمن مشروع " جمعيتى" لشباب الخريجين.. افتتاح الفروع بعد انتهاء التشطيبات وفقا لاحتياجات كل منطقة.. وتطوير المجمعات الاستهلاكية
"التموين" تفحص اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة استيراد القمح
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