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أخبار× 24 ساعة.. "التعليم" تبدأ تسجيل بيانات المتقدمين لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:01 ص
أخبار× 24 ساعة.. "التعليم" تبدأ تسجيل بيانات المتقدمين لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم وزارة التربية والتعليم
إعداد محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
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