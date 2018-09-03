5 برامج تدربية لموظفى الحكومة بالاستراتجية الوطنية لبناء القدرات..تعرف عليهم

كتب : مصطفى عبد التواب

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنفوجراف يوضح 5 برامج تشملهم الاستراتجية الوطنية لبناء وتنمية قدرات موظفى الجهاز الإدارى والتى وافق عليها مجلس الوزارء ضمن خطة الاصلاح الإدارى التى يشرف عليها مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزيرة التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وشملت البرامج ما يلى



1-برنامج الموظفين الجدد فى الجهاز الإدارى والذى يستهدف تدريب نحو 300 الف موظف حكومى على المعارف والمهارات الاساسية الواجب توافرها فى الموطف الجديد.

2- برامج بناء قدرات الصف الثانى والذى يستهدف الادارة الاشرافية الوسطه لتأهيلهم لقيادة الجهاز الإدارى للدولة

3- برامج على حسب المسار الوظيفى و يتم تدريب الموظف على عدد ساعات تدربية معينة كل سنة حتى يتمكن من الترقية

4- برنامج بناء قدرات القيادات العليات ابتداء من منصب مدير عام فأعلى لعدد 4100 قيادى من الإدارة العليا فى 33 وزارة والذى يستهدف الفئة العمرية من 40 حتى 58 عام.

5- برنامج بداية جديدة والمخصص للخارجين على المعاش بقدم رسائل تشجيعية وسيكولوجية بقدراتهم على العطاء بالإضافة إلى رسائل تغطى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.