14 مدرسة قرآنية للأوقاف بمحافظة قنا.. تعرف عليها

قنا – هند المغربى

قال الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا في تصريحات خاصة لــ " اليوم السابع " ، ان المديرية تهتم بتحفيظ القرأن وتعاليمه لكافة المواطنين عن طريق محفظين معتمدين وحاصلين على الإجازة فى تحفيظ القرأن الكريم لرفع المستوى العلمى لجميع الفئات العمرية بمختلف مراكز المحافظة

ولفت الطراوى إلى ان هناك 14 مدرسة قرأنية على مستوى المحافظة تعمل بنظام الفترتين .. وهى كالتالى :

1. مدرسة مسجد سيدي عمر بقنا

2. مدرسة مسجد الحصواية بقنا

3. مدرسة مسجد عويضه بقنا

4. مدرسة مسجد الوحدة العربيه، بقنا

5. مدرسة ابو سلمي

6. مدرسة ابوبكر الصديق

7. مدرسة العتيق الخطارة نقادة

8. مدرسة التوفيق

9. مدرسة ابو العباس بقوص

10. مدرسة العايق فرشوط

11. مدرسة نسر ابو مناع بدشنا

12. مدسة الحاج محروس غرب بهجورة

13. مدرسة السمسيري الكرنك

14. مدرسة الفتح الشمرات