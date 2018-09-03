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وكيل "صحة أسيوط" يحيل 13 عاملًا بالإدارة الصحية بشرق للتحقيق خلال جولة مفاجئة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:57 ص
وكيل "صحة أسيوط" يحيل 13 عاملًا بالإدارة الصحية بشرق للتحقيق خلال جولة مفاجئة وكيل وزارة الصحة خلال الجولة
أسيوط - ضحا صالح
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قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط انه استمرارًا للجولات والحملات اليومية المفاجئة على مختلف المنشآت الصحية تم احالة 13 موظف من مقدمى الخدمة الصحية بالإدارة الصحية بشرق والمركز الصحى للتحقيق بالشئون القانونية بديوان المديرية، وذلك فى إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة تكثيف الحملات ومتابعة مقدمى الخدمة الطبية لمختلف المواطنين بكافة المنشآت الصحية
 
وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى انه ترأس فريق مرور لمتابعة ورصد كافة الاستفسارات والشكاوى على أرض الواقع واستهداف المركز الصحى الحضرى بالوليدية ومقر ديوان الإدارة الصحية بشرق أسيوط لتذليل آية عقبات أمام المواطنين المترددين على المنشأت الصحية.
 
وأطمئن وكيل وزارة الصحة – خلال جولته - على تواجد الاطباء وطاقم العمل من صيادلة وتمريض وفنيين وإداريين وعمال بمواقعهم والت أكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وكفاءة الاجهزة الطبية مصدرا تعليماته بالإهتمام بحسن إستقبال المواطنين والتعامل معهم وتوجيههم بطريقة و الاهتمام بالنظافة العامة ومواعيد الحضور والانصراف والالتزام بالزى الرسمى والأعمال المكلفين بها كل حسب تخصصه.
 
وأضاف انه تم تشكيل فرق ولجان متابعة ورصد لتكثيف الحملات المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية والت أكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
 

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