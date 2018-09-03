وزير الزراعة: مركز البحوث الزراعية دوره تأمين الغذاء للمصريين

كتب عز النوبى

-مدني: تكثيف الجهود البحثية لمساعدة مزارعي سيناء في مواجهة التغيرات المناخية والجفاف وترشيد إستهلاك المياه

أشاد الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدور علماء مركز البحوث الزراعية في مجال البحث العلمي الزراعي في مصر ، مطالبا بتسليط الضوء على جهودهم المتميزة التي ساهمت بشكل كبير في توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية تحقق جودة وانتاحية عالية وأيضا جهود متميزة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأضاف أبوستيت في تصريحات صحفية الاثنين، أن مركز البحوث هو مركز بحثي يؤمن الغذاء لمصر ومعاهد المركز ومحطاته البحثية منتشرة في جميع مناطق الجمهورية لتطبيق مختلف البحوث العلمية علي المستوي الحقلي للتوصل إلي أعلي إنتاجية، مشيرا إلي تكثيف الجهود البحثية في محطة شرق القناة التي تقع على بعد حوالي 9 كيلومتر شرق قناة السويس (الإسماعيلية) وتبلغ مساحتها بالإضافة الى مشروع النظم الزراعية حوالي 570 فدان وتتنوع الزراعة بها ما بين محاصيل حقلية، موالح زيتون، مانجو، وكذلك مجمع الصوب وموقع الإنتاج الحيوانى، مشيرا إلي أنها تسهم في التنمية المستدامة لسيناء وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية جديدة لزيادة التوطين في المنطقة

ومن جانبه قال الدكتور محمود مدني أهداف محطة بحوث شرق القناة تهدف إلي انتاج شتلات (محاصيل بستانية) من معمل زراعة الانسجة (مقاومة للأمراض) ولخدمة اهل سيناء والمزارع السيناوى، وحل المشاكل الفنية المتعلقة بالزراعات في الأراضي الصحراوية الجديدة والعمل على توفير الحلول البديلة لها مثل (مقاومة تأثير درجات الحرارة المرتفعة وندرة وملوحة المياه باستخدام الأساليب العلمية الحديثة مثل (النانوتكنولوجى – الماء الممغنط.

وأضاف مدني أن هذه المحطة أحد نماذج المحطات التي تستهدف نشر قيم ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات والتوسع في استخدام بدائلها والتركيز على الزراعات النظيفة.، وتقييم الاثار البيئية الناجمة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة ونشر الوعي البيئي، وتوفير فرص عمل لشباب الخرجين وخاصة الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الزراعية والصناعية والتجارية بالتدريب النظري والعملي لاكتساب المهارات الفنية، وفتح افاق جديدة لتعمير سيناء وزيادة المساحة المنزرعة.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلي ان المحطة البحثية بشرق قناة السويس تستهدف تفعيل دور المرأة السيناوية بالعمل بالمشروع والمحطة وزيادة الوعي الاجتماعي والبيئي لديهم، وتدريب قيادات زراعية ومزارعين على احداث التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم الري والزراعة، والوصول بالمشروع ليكون نموذج حضاري تنموي للعمل الجاد بالأراضي الصحراوية ومحاولة تطبيق هذا النموذج للتنمية الزراعية بسيناء.

من جانبه قال الدكتور جمال سرحان رئيس الإدارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية ،أنه قام بعمل هيكلة لمحطة البحوث بشرق القناة وهي تقوم بتنفيذ الأنشطة البحثية والارشادية للمعاهد والمعامل المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية في منطقة سيناء (الأراضي حديثة الاستصلاح) باتباع الأساليب الحديثة في نظم الري والخدمة وجميع العمليات الزراعية كنموذج جيد في الأراضي حديثة الاستصلاح ونشر التوصيات الفنية والارشادية الخاصة باستصلاح واستزراع المحاصيل الحقلية والبستانية للمزارعين بالمنطقة وتقديم الخدمات الارشادية (عمل دورات تدريبية وتعليمية) هدفها زيادة الوعي الفكري للمزارع السيناوى.