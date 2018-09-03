نقابة العاملين بالبترول: الوزير وافق على عقد اجتماع شهرى لبحث مطالب العاملين

أشاد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بجهود العاملين فى قطاع البترول، مؤكدا أن الاهتمام بالعنصر البشرى يمثل جزء أساسى للعملية الانتاجية وتنمية الاقتصاد القومى ، وان الوزارة تستهدف فى خطتها تنمية قدرات العاملين فنيا وإداريا باستخدام أفضل الوسائل والتقنيات الحديثة.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وشدد الوزير، وفق بيان لاتحاد عمال مصر، على أهمية التواصل والتنسيق مع النقابة العامة فى كافة مجالات العمل بروح الفريق، وأعلن موافقته بعقد اجتماع دورى شهرى مع النقابة العامة لبحث كل ما يهم العمل والعاملين بالقطاع موجها الدعوة لرؤساء الشركات بعقد اجتماعات مماثلة مع اللجان النقابية ووضع الحلول للمطالب المشروعة وفقا للاماكنيات المتاحة.

ومن جانبه كشف محمد جبران رئيس النقابة العامة أن هذا الاجتماع المشترك هو الأول منذ عشرة سنوات، حيث وافق وزير البترول على تشكيل لجنة تمثل فيها النقابة العامة لدراسة تحديث لائحة العاملين بالقطاع والمعمول بها منذ عام 1990 والتى لا تتناسب مع تطورات العمل فى هذا القطاع الحيوى.

وقال جبران ان الوزير وافق فى الاجتماع الذى حضره ابراهيم خطاب وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية للاتصالات واللواء مجدى عباس مدير الامن بالوزارة على عودة الاحتفال السنوى بعيد البترول فى نوفمبر المقبل الذى توقف منذ احداث 25 يناير 2011 وطلب الوزير من شركات القطاع المساهمة فى انهاء اعمال التشطيبات وتجهيز مجمع الخدمات العمالية للنقابة العامة.

مشيرا الى ان الوزير وافق على خطة لتطوير المستشفيات والمراكز الطبية بالقطاع وتوفير الدعم اللازم لها موجها بأن تشمل الرعاية الصحية جميع العاملين الذين احيلوا الى التقاعد تقديرا لعطاءهم فى العمل.

وفى لفتة انسانية استجاب وزير البترول لطلب رئيس النقابة العامة بشأن تعيين نجل أحد العاملات التى وافتها المنية إثر حادث أليم منذ أيام.