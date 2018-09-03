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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:22 م
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نزوح 1200 عائلة من جنوب محافظة "ذى قار" العراقية بسبب أزمة المياه

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:01 ص
نزوح 1200 عائلة من جنوب محافظة "ذى قار" العراقية بسبب أزمة المياه نازحين - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن النائب الأول لمحافظة "ذى قار" العراقية عادل الدخيلى اليوم الإثنين نزوح 1200 عائلة من جنوبى المحافظة بسبب الجفاف جراء الانخفاض الكبير لمنسوب مياه نهر الفرات .

وقال الدخيلى - فى بيان ، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " أكثر من 1200 عائلة غادرت ديارها وممتلكاتها بسبب شح المياه الواصلة إلى مناطقها، وتوجهت إلى مدن ومحافظات أخرى بحثا عن أماكن تتوفر فيها مصادر المياه" .

وأغلق مئات المتظاهرين أمس الأحد مواقع استراتيجية هامة فى محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوب العراق، حيث تستمر احتجاجات شعبية واسعة بسبب تراكم الأزمات، بينها أزمة تلوث المياه .

وتجمع عشرات المتظاهرين على طريق يؤدى إلى حقل نهر بن عمر النفطى الذى ينتج أكثر من 40 ألف برميل يوميا حاليا، كما تجمع عدد آخر وأغلقوا طرقا تمتد فى شرق المحافظة، وتؤدى إلى العديد من حقول النفط، إضافة إلى منفذ الشلامجة الحدودى مع إيران وطريق يربط المحافظة فى بغداد.


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