نائبة محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومى

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

وصلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، لديوان عام المحافظة، صباح اليوم، حيث كان فى استقبالها المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد، ومديرى عام إدارات الديوان العام، لتبدأ مهام عملها نائبا لمحافظ البحيرة.

وقامت نائبة محافظ البحيرة، بلقاء عدد من المواطنين، واستقبلت وفدا من المهنئين من مديرى العموم ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية.

وعقب ذلك عقدت الدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة، اجتماعا تنسيقيا بحضور اللواء مجدى عنانى السكرتير العام وحازم الأشمونى السكرتير المساعد ووكلاء وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة ورؤساء المدن نائبا عن السيد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة .

وذلك لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومى الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، "ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر عام 1807م"، وكذا وضع المقترحات والترتيبات اللازمة لتنظيم مظاهر الاحتفال .

وتم استعراض دور كل جهة ومظاهر الاحتفال وبرنامجها، ووجهت نائب المحافظ بضرورة رفع درجه الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وقيام رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم مظاهر احتفالية راقية تلائم الاحتفالات الشعبية بالأعياد القومية، كما وجهت بعمل شاشات عرض بالميادين لعرض إنجازات المحافظة وتقديم رموزها وشخصياتها فى شتى المجالات، كما شددت على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك التوجيهات حتى يوم الاحتفال.