video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائبة محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومى

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:05 ص
نائبة محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومى نائب محافظ البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
وصلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، لديوان عام المحافظة، صباح اليوم، حيث كان فى استقبالها المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد، ومديرى عام إدارات الديوان العام، لتبدأ مهام عملها نائبا لمحافظ البحيرة.
 
وقامت نائبة محافظ البحيرة، بلقاء عدد من المواطنين، واستقبلت وفدا من المهنئين من مديرى العموم ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية.
 
وعقب ذلك عقدت الدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة، اجتماعا تنسيقيا بحضور اللواء مجدى عنانى السكرتير العام وحازم الأشمونى السكرتير المساعد ووكلاء وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة ورؤساء المدن نائبا عن السيد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة .
 
وذلك لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومى الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، "ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر عام 1807م"، وكذا وضع المقترحات والترتيبات اللازمة لتنظيم مظاهر الاحتفال .
 
وتم استعراض دور كل جهة ومظاهر الاحتفال وبرنامجها، ووجهت نائب المحافظ بضرورة رفع درجه الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وقيام رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم مظاهر احتفالية راقية تلائم الاحتفالات الشعبية بالأعياد القومية، كما وجهت بعمل شاشات عرض بالميادين لعرض إنجازات المحافظة وتقديم رموزها وشخصياتها فى شتى المجالات، كما شددت على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك التوجيهات حتى يوم الاحتفال.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحيرة: الرئيس السيسى أبلغنى بحبه واحترامه لأهل البحيرة (فيديو)

البحيرة

أخبار البحيرة

أخبار محافظ البحيرة

اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة

أخبار مصر

المحافظات




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة