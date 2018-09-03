نائبا رئيس جامعة طنطا يتفقدان إجراءات توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد

الغربية – مصطفى عادل

تفقد الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، يرافقه الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إجراءات توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة، وذلك بمقر الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباي.

وأشاد نائبا رئيس الجامعة بالاستعداد المتميز من قبل الإدارة الطبية لاستقبال الطلاب وحسن التنظيم وتخصيص أماكن مجهزة لانتظار الطلاب لتوقيع الكشف عليهم، موجهين بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لتوقيع الكشف الطبيى بالإضافة إلى ضرورة التزام الطلاب بالموعد المحدد لكلية كلية واستيفاء الأوراق المطلوبة.

جدير بالذكر أن جامعة طنطا كانت قد بدأت فى استقبال الطلاب لتوقيع الكشف الطبى والذى يستمر حتى الاثنين الموافق 10 سبتمبر الجاري.