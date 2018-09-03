موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. افتتاح فعاليات منتدى الصين- أفريقيا

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية فى مقدمتها افتتاح فعاليات منتدى الصين- أفريقيا وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:





قال شي جين بينج الرئيس الصينى، إن بكين تعمل على تنفيذ حملة السلم والأمن وحفظ السلام والاستقرار فى أفريقيا، عبر تقديم المساعدات العسكرية بدون مقابل، وإقامة المنتدى الصينى الأفريقيى للسلم والأمن لتوفير منبر لتعزيزه.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع بشأن تطوير السكة الحديد، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل وقيادات الوزارة، لبحث آليات تطوير السكك الحديد.





تعرض أحد المتاحف الكبرى بالبرازيل، لحريق ضخم مساء أمس، حيث نقل الحريق عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية الكبرى.

أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة تيسير الحج والعمرة ورئيس البعثة الرسمية لحج التضامن الاجتماعى، تسجيل حالة وفاة جديدة صباح اليوم بين حجاج الجمعيات الأهلية ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 7.





أجرى الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات التنفيذ في الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو والذي يشمل أربع محطات نفقية هي (جمال عبد الناصر- ماسبيرو – الزمالك – الكيت كات) وذلك بعد امتداده من محطة العتبة.

دعا الرئيس الرواندى، بول كاجامه، لزيادة استثمارات القطاع الخاص فى دول القارة، معربا عن أمله فى مشاركة بالدول الإفريقية بالمبادرات الدولية فى هذا الصدد.





أعلن اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة استحداث إدارة جديدة تابعة للشركة، تحت مسمى "إدارة مكافحة القوارض والحشرات"، لافتا إلى أن مجلس إدارة الإدارة صدق على إنشاء الإدارة الجديدة لتحسين مستوى نظافة القطارات على مستوى الجمهورية وتطهيرها من الفئران والحشرات.

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر أن ينتهى موقع التنسيق الإلكترونى من استقبال رغبات طلاب المرحلةالثالثة من التنسيق والمتخلفين عن المراحل السابقة فى السابعة من مساء اليوم الإثنين بعد انتهاء المدة القانونية التى أعلنتها الوزارة.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .