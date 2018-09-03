موانئ بورسعيد تستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الأثنين 4 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة ومغادر سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة و من المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء مغادرة سفينة بضائع عامه ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.