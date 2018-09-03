موانئ بورسعيد تستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الأثنين 4 سفن.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة ومغادر سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة و من المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء مغادرة سفينة بضائع عامه ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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