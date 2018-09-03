مميش: عبور 399 سفينة قناة السويس بحمولة 28.5 مليون طن فى أسبوع

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية من الأحد، وحتى أمس الأحد، عبور 399 سفينة بحمولة 28.5 مليون طن.

وقال "مميش"، إن قناة السويس نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية فى استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم تأكيدًا على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن خصوصًا مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة واضعين نصب أعينهم الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو مايُعظم مكانة مصر الدولية فى مجال النقل البحري.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الأحد، عبرت 48 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين، 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 55 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت الأربعاء 60 سفينة، بحمولة 4.1 مليون طن، وعبرت الخميس 57 سفينة، بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت الجمعة 46 سفينة بحمولة 4 مليون طن، وعبرت السبت 37 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، وعبرت أمس الأحد 46 سفينة بحمولة 3 مليون طن، لتصل إجمالى السفن التى عبرت خلال الأسبوع الماضى إلى 399 سفينة بحمولة 28.5 مليون طن.