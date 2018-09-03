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محافظ بنى سويف يفاجئ الطاقم الطبى بمستشفى ببا للاطمئنان على مستوى الخدمات

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:44 ص
محافظ بنى سويف يفاجئ الطاقم الطبى بمستشفى ببا للاطمئنان على مستوى الخدمات محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى
بنى سويف: هانى فتحى
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أجرى المستشار هانى عبدالجابر محافظ، بنى سويف، زيارة مفاجأة لمستشفى ببا المركزى، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفى، حيث راجع المحافظ بنفسه سجل الحضور، وتقرير حصر الحالات التى تم تقديم الخدمة الصحية لها
 
وتجول المحافظ داخل الأقسام الطبية بالمستشفى، حيث أولى اهتماما كبيرا بقسم الطوارئ، مشددا على أهميته فى استقبال الحالات المرضية العاجلة، مطالبا مسئولى المستشفى بحصر أية احتياجات وتجهيزات ليكون القسم على أتم استعداد دائما، بالإضافة إلى اطمئنانه على الأداء الطبى بقسم الحضانات وغيرها من الأقسام الطبية بالمستشفى
 
وشدد المحافظ على أهمية أن يكون الطاقم الطبى دائما على دراية بمتطلبات تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن السويفى، حيث يجب إعداد حصر دورى بمستلزمات الدعم والتطوير، مؤكدا على أنه لن يسمح بأى وجه من التقصير فى هذا الملف الحيوى المتعلق بصحة وسلامة المواطنين، وأن الجميع يجب أن يعمل بكل جد وإخلاص حسب الامكانات المتاحة، وألا يدخر جهدا فى تسهيل الخدمة لكل المواطنين
 
محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (1)
 
محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (2)
 
محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (3)
 
محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (4)
 
محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (5)
 
محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (6)
 
محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (7)
 
محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (8)
 
محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (9)
 
محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (10)
 
محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (11)
 
محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (12)
محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (12)

محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى ببا المركزى (13)
 
 
 

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