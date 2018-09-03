محافظ الوادى الجديد يناقش خطة تنمية الفرافرة بـ20.8 مليون جنيه

ناقش اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، خطه التنمية الاستثمارية لمركز الفرافرة، والتى بلغت هذا العام 20.8 مليون جنيه.

ووجه المحافظ بإعداد دراسة متكاملة لإنارة 3 قرى من قرى المركز، وهى ( النهضة – الخير والنماء – ابو منقار ) على أن تتم الدراسة لكل قرية على حدا، ضمن الخطة الاستثمارية وبالتنسيق مع رجال الأعمال.

وأشار المحافظ إلى ضرورة توفير لمبات موفرة لإنارة المدينة ويتم الطرح مركزي، وكذلك ضرورة مراجعة جميع الطرق المقترح رصفها قبل بدء الأعمال، وتدعيم كل مركز بسيارة نظافة مطورة (مكبس).