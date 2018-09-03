محافظ القليوبية: سأنظم جولات مفاجئة على المدارس والمستشفيات

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، إنه يتابع على أرض الواقع استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث إنه تلقى تقريرا من الدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أوضح أنه تم الاستعداد بنسبة 95% لاستقبال الطلاب، موضحا "بس أنا بحب أتابع بنفسي على أرض الواقع".

وأضاف محافظ القليوبية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيقوم بجولات مفاجئة للتأكد من مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث إن الرئيس أعلن أن عام 2019 هو عام التعليم، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم معارض دائمة للمساهمة في تخفيض أسعار المستلزمات الدراسية.

وتابع محافظ القليوبية، أن وضع المستشفيات بالمحافظة ليس على المستوى المطلوب، حيث سيقوم بجولات على المستفيات ووضع خطة متكاملة للنهوض بالوضع الصحى للمحافظة، قائلا: "هفضل ورا المحافظة لتصبح رقم واحد بين المحافظات في الصحة".