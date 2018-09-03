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محافظ الدقهلية: واجبنا خدمة المواطن وتحقيق نهضة الوطن

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:55 م
محافظ الدقهلية: واجبنا خدمة المواطن وتحقيق نهضة الوطن جانب من جولة محافظ الدقهلية
الدقهلية : شريف الديب
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أجرى الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، جولة بمدينة المنصورة تفقد خلالها إدارات حى شرق وشارع الدراسات بنطاق الحي.
 
والتقى المحافظ بالمواطنين داخل حى شرق واستمع لمطالبهم، وشدد فى حديثه لموظفى الحى على ضرورة حسن معاملة المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم وإزالة كافة المعوقات وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة فى إطار القانون.
 
وكلف محافظ الدقهلية، رئيس حى شرق، بترميم وتطوير كافة الشوارع بنطاق الحى ومتابعة تحصيل رسوم النظافة والرخص، مشدداً على ادارات حى شرق المختلفة بالعمل بنظام الحفظ الإلكترونى للملفات.
 
وشدد شاروبيم، على تيسير إجراءات صرف قروض شباب الخريجين ومشروعك والعمل على تنويع المشروعات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الشباب.
 
ومن ناحية أخرى، توجه المحافظ إلى شارع الدراسات التابع لنطاق الحى ووجه بإزالة القمامة أولا بأول وإعادة تنظيم وتنسيق موقف الدراسات ومتابعة التزام السائقين بالأجرة المحددة وأماكن انتظار السيارات.
 
كما توجه محافظ الدقهلية، لمتابعة سير عملية تدبيش ترعة المنصورية، موجهاً بالحفاظ على الموارد المائية والحرص الدائم على نظافة المجارى المائية.
 
وأوضح شاروبيم، أننا فى حاجة لمزيد من العمل والجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة من أجل مصر بلدنا، مضيفاً أنه لابد أن يعلم جميع العاملين بالدولة أن واجبنا هو خدمة المواطن وتحقيق نهضة الوطن.
 
 

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