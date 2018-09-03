مجدى يعقوب يتسوق داخل مول تجارى فى أسوان ويقف بطابور الدفع

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

استقبل أحد المراكز التجارية بكورنيش مدينة أسوان مساء الأحد، جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب والذى فضل أن يتسوق بنفسه ويقف فى طابور الدفع دون تكليف.

وظهر جراح القلب العالمى متواضعا داخل المركز رغم المكانة التى يحظى بها جراح القلب عالميا ومحليا، ورغم ذلك لم يطلب من أحد من العاملين فى مركز القلب الطبى أن يذهب نيابة عنه للشراء أو حتى يتجاهل الزحام داخل المركز ويتخطى الصفوف أثناء عملية الدفع النقدى.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال مشاركتهم صورة الدكتور مجدى يعقوب، أن جراح القلب العالمى يواصل إنسانيته وتواضعه فى الحياة الاجتماعية رغم المكانة العلمية الطبية التى وصل إليها، وتواصلت التعليقات التى تقدم الشكر ليعقوب وتتمنى من غيره أن يحذو حذوه علما وأدبا.