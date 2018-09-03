video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

متهم بسرقة منزل جاره بدار السلام يعترف بالواقعة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:00 ص
متهم بسرقة منزل جاره بدار السلام يعترف بالواقعة حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

اعترف المتهم بسرقة مسكن جاره بمنطقة دار السلام بالاتهامات المسندة إليه قائلًا: إنه نظرا لإقامته بالقرب من مسكن المجنى عليه وعلمه بمواعيد عمله وعدم تواجد أهليته بالمسكن خطط لسرقته وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى فى تنفيذ مخططه وتمكنا من كسر باب الشقة واستوليا على المسروقات وفرا هاربان.

وأرشد المتهم رجال المباحث بعد التضييق عليه عن مكان المسروقات، وتبين اخفائها بمنزله، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وعليه أصدرت نيابة دار السلام الجزئية أمرًا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، تلقوا بلاغا من "هـ .س" 45 سنة سائق، يفيد بأنه حال عودته من عمله اكتشف كسر باب الشقة سكنه "جهاز كمبيوتر، شاشة، كيسة" ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9950 لسنة 2018 م جنح القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمنطقة الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م.ع" 26 سنة عاطل و"م.م" 31 سنة عاطل.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان، أسفرت إحداها عن ضبطهما وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحريات سرقه استراحة مستشارى قضايا الدولة بالقليوبية: لم يكن بها أوراق قضايا

ضبط سيارة مبلغ بسرقتها بأبو المطامير

أمن الإسكندرية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات

القبض على ملثم وراء سرقة محل هواتف بتهديد زجاجة مياه نار بالتجمع

سرقه شقه بدار السلام

نيابه دار السلام

اخبار مصر اليوم

اخبار الحوادث

اخبار دار السلام




لا تفوتك
فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة