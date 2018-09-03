متهم بسرقة منزل جاره بدار السلام يعترف بالواقعة

كتب على عبد الرحمن

اعترف المتهم بسرقة مسكن جاره بمنطقة دار السلام بالاتهامات المسندة إليه قائلًا: إنه نظرا لإقامته بالقرب من مسكن المجنى عليه وعلمه بمواعيد عمله وعدم تواجد أهليته بالمسكن خطط لسرقته وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى فى تنفيذ مخططه وتمكنا من كسر باب الشقة واستوليا على المسروقات وفرا هاربان.

وأرشد المتهم رجال المباحث بعد التضييق عليه عن مكان المسروقات، وتبين اخفائها بمنزله، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وعليه أصدرت نيابة دار السلام الجزئية أمرًا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، تلقوا بلاغا من "هـ .س" 45 سنة سائق، يفيد بأنه حال عودته من عمله اكتشف كسر باب الشقة سكنه "جهاز كمبيوتر، شاشة، كيسة" ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9950 لسنة 2018 م جنح القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمنطقة الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م.ع" 26 سنة عاطل و"م.م" 31 سنة عاطل.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان، أسفرت إحداها عن ضبطهما وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".