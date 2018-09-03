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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:44 ص
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مباحث الموسكى تتحرى عن نشاط شقيقين فى سرقة متعلقات المواطنين

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:00 ص
مباحث الموسكى تتحرى عن نشاط شقيقين فى سرقة متعلقات المواطنين حبس _ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الموسكى الجزئية بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لشقيقين تخصصا فى سرقة متعلقات المواطنين، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل القضية عندما، نجح رجال مباحث قسم شرطة الموسكى، من ضبط كل من "محمد سعيد " 24 سنة عاطل ومقيم 15 شارع السيدة زينب ـ القصيرين ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء والسابق اتهامه فى القضية رقم 3872 لسنة 2017 البساتين " سرقة "، و"سعيد أحمد " 21 سنة عاطل، ومقيم بذات العنوان " دون السوابق " شقيق الأول، وبحوزتهما جهاز كمبيوتر " لاب توب "ن ودراجة بخارية تحمل أرقام "أ ن د 2756 "ماركة دايو.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقة جهاز الكمبيوتر " لاب توب " من داخل محل قطع غيار دراجات بخاريةن ملك يوسف على على إبراهيم شكرى 20 سنة صاحب المحل الكائن 56 شارع القبيسى ـ دائرة قسم شرطة الظاهر ومقيم بذات الدائرة بأسلوب " المغافلة ".

بتطوير مناقشة المتهمين عن مصدر الدراجة البخارية اعترفا بسرقتها من دائرة قسم شرطة حدائق القبة بأسلوب " توصيل الأسلاك "، أمكن التوصل لمالكها وتبين أنه عصام رمضان احمد صقر 54 سنة فنى بشركة الصرف الصحى ومقيم 24 شارع إمام سليمان ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وأقرا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بوقائع السرقة.

تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 


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