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"كلية حاسبات عين شمس" تواصل استقبال الطلاب الجدد لليوم الثانى لتلقى ملفات القبول

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:00 ص
"كلية حاسبات عين شمس" تواصل استقبال الطلاب الجدد لليوم الثانى لتلقى ملفات القبول عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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تواصل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، اليوم الاثنين،  استلام ملفات الطلبة الجدد المقبولين بالكلية، لليوم الثانى على التوالى،  وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً بالمعمل المجاور لمكتب شئون الطلاب.

وتتمثل الأوراق المطلوبة لتقديم الفرقة الأولى للعام الجامعى الجديد أصل استمارة الثانوية العامة، أصل شهادة الميلاد، و 8 صور شخصية، ونموذج 2 جند و6 جند للذكور فقط، وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب، وصورة شخصية عند التقديم للكشف الطبى.

 

 


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