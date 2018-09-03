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فيديو.. قاتل طفليه بميت سلسيل يكشف سبب تفكيره فى الجريمة.. وطريقة التخلص

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:05 م
فيديو.. قاتل طفليه بميت سلسيل يكشف سبب تفكيره فى الجريمة.. وطريقة التخلص المتهم بقتل أطفاله
كتب أحمد الجعفرى
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حصل "اليوم السابع" على اعترافات مسجلة جديدة لمحمود نظمى، الأب المتهم بقتل طفليه "محمد وريان" بقرية "ميت سلسيل" التابعة لمحافظة الدقهلية.

وقال المتهم فى اعترافاته أمام الجهات المختصة، إنه خلال الأسبوع الذي عانى فيه من أزمة نفسية قرر التخلص من الطفلين، لإبعادهم عن الحياة ومشاكلها، ليحميهم حينما يشبوا من مشاكل الدنيا وصعوبة الحياة، ورآى أنه بقتلهم سيرحمهم، وأنهم لو توفوا وهم صغارًا سيدخلون الجنة. 

وأوضح المتهم فى اعترافاته، أنه أخذ الأطفال يوم الواقعة إلى منطقة تسمي "العيد"، اشترى لهم لعب أطفال عبارة عن "مسدسات" و"بلالين"، وتوجه بهم إلى منطقة البحر، المكان الذي يتواجد فيه الألعاب، وبعدها اصطحبهم فى سيارته إلى طريق "فارسكور".

وأضاف"المتهم"، أنه قرر إلقائهم فى أى بحر، مبررا ذلك، بأنه قتلهم بأى طريقة أخرى كانت ستؤذيه نفسيًا، ومن ثم رفع ابنه الصغير "ريان" لأعلى، وقال له "روح الجنة" وألقاه، ثم الثانى "محمد"، ألقاه هو الآخر، وكان الطفلين هادئين، ولم يصرخوا أو يبدوا أى مقاومة.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام أحال "محمود نظمى محمد السيد"، المتهم بقتل نجليه، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لطفليه "ريان ومحمد نظمى"، فضلًا عن اتهامه بتعاطى المخدرات.

 

 


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