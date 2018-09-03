video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. الأب المتهم بقتل طفليه: عانيت من اكتئاب وأزمة نفسية قبل قتلهم بأسبوع

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:17 ص
فيديو.. الأب المتهم بقتل طفليه: عانيت من اكتئاب وأزمة نفسية قبل قتلهم بأسبوع الطفلين الضحايا - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

حصل "اليوم السابع" على فيديوهات جديدة تضمنت اعترفات محمود نظمى، الأب المتهم بقتل طفليه "محمد وريان" بقرية "ميت سلسيل" التابعة لمحافظة الدقهلية.

وقال الأب فى اعترافاته، أنه كان يعانى من أزمة نفسية سيئة واكتئاب حاد قبل تنفيذ الجريمة بأسبوع تقريبًا، ولم يكن يعلم أسباب محددة لذلك المرض الذى أصيب به بشكل مفاجئ، وهو ما دفعه للتفكير فى التخلص من الطفلين.

وتابع "نظمى" فى اعترافاته التى أدلى بها أمام الجهات المختصة، أنه قبل الواقعة شرع فى بيع قطعة أرض مملوكة له بالمحافظة، ولكن البعض أقنعه بعدم بيعها، وطلبوا منه تركها لأبنائه حتى تكون أرثًا لهم، مؤكدًا أنه فى تلك الفترة زادت حدة الاكتئاب وقرر الابتعاد والتزام الوحدة.

وعن الأسباب التى دفعته لقتل طفليه، قال "نظمى"، أنه رأى ضرورة إبعاد الأطفال عن الحياة، معتقدًا أنهم حينما يشبوا سوف يواجهون مشاكل كبيرة فى الحياة ومصاعب، ورأى أنهم إذا ماتوا وهم صغارًا سيدخلون الجنة.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال "محمود نظمى محمد السيد"، المتهم بقتل نجليه، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لطفليه "ريان ومحمد نظمى"، فضلًا عن اتهامه بتعاطى المخدرات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تخليصهما من مساوئ الحياة".. هكذا برر الأب قاتل طفليه بـ"ميت سلسيل" جريمته

بعد إحالته للجنايات.. تعرف على أدلة الثبوت والتهم الموجهة لقاتل طفليه بـ"ميت سلسيل"

الأمن الإدارى بمستشفى ميت سلسيل يتهم نجارا بالتعدى على أحدهم لمنعه من الدخول

اخبار الحوادث

ميت سلسيل

حوادث

قتل

محافظة الدقهلية

محمد وريان

جريمة قتل

ازمه نفسية




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة