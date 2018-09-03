فيديو.. الأب المتهم بقتل طفليه: عانيت من اكتئاب وأزمة نفسية قبل قتلهم بأسبوع

كتب أحمد الجعفرى

حصل "اليوم السابع" على فيديوهات جديدة تضمنت اعترفات محمود نظمى، الأب المتهم بقتل طفليه "محمد وريان" بقرية "ميت سلسيل" التابعة لمحافظة الدقهلية.

وقال الأب فى اعترافاته، أنه كان يعانى من أزمة نفسية سيئة واكتئاب حاد قبل تنفيذ الجريمة بأسبوع تقريبًا، ولم يكن يعلم أسباب محددة لذلك المرض الذى أصيب به بشكل مفاجئ، وهو ما دفعه للتفكير فى التخلص من الطفلين.

وتابع "نظمى" فى اعترافاته التى أدلى بها أمام الجهات المختصة، أنه قبل الواقعة شرع فى بيع قطعة أرض مملوكة له بالمحافظة، ولكن البعض أقنعه بعدم بيعها، وطلبوا منه تركها لأبنائه حتى تكون أرثًا لهم، مؤكدًا أنه فى تلك الفترة زادت حدة الاكتئاب وقرر الابتعاد والتزام الوحدة.

وعن الأسباب التى دفعته لقتل طفليه، قال "نظمى"، أنه رأى ضرورة إبعاد الأطفال عن الحياة، معتقدًا أنهم حينما يشبوا سوف يواجهون مشاكل كبيرة فى الحياة ومصاعب، ورأى أنهم إذا ماتوا وهم صغارًا سيدخلون الجنة.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال "محمود نظمى محمد السيد"، المتهم بقتل نجليه، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لطفليه "ريان ومحمد نظمى"، فضلًا عن اتهامه بتعاطى المخدرات.