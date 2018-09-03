عميد كلية الآداب ببنها: افتتاح مركز للإرشاد النفسى لخدمة المواطنين بالكلية

القليوبية نيفين طه

قالت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها، أنه تم إصدار أول دليل للطالب فى تاريخ الكلية يضم كل المعلومات التى يحتاجها وما يخص جميع أقسام الكلية وكل ما يحتاجه من بيانات للأربع سنوات الجامعية.

وأضافت عميد كلية الآداب جامعة بنها، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الجامعى الجديد وتم تدريب الطلاب والأسر الطلابية لاستقبال الطلاب الجدد، كما تم إنشاء مكتب للاستعلامات والعلاقات العامة فى مدخل الكلية لاستقبال الضيوف والطلاب الجدد وتوجيههم وتعريفهم بكل ما يخص الدراسة والإجراءات المتعلقة بإلحاقهم بالأقسام المختلفة، كما تم افتتاح مركز الإرشاد النفسى لخدمة المواطنين .

مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح مسجد الكلية بعد التجديد بدعوة وكيل وزارة الأوقاف والمحافظ.