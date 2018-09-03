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طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 08:00 ص
طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا ، وأن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 26 37

وسط الدلتا 25 36 

الإسكندرية 25 32 

بلطيم 24 33       

مطروح 23 31      

السلوم 21 31      

سيوة 25 35

بورسعيد 26 32     

دمياط 26 31       

العريش 22 33      

رفح 23 33 

الإسماعيلية 23 36 

السويس 24 36     

رأس سدر 26 36   

نخل 21 35

نويبع 29 35

طابا 26 36 

كاترين 24 37      

الطور 28 35

شرم الشيخ 30 39 

الغردقة 29 39      

مرسى علم 29 35  

الفيوم 25 38       

بنى سويف 25 37  

المنيا 25 38

أسيوط 24 38      

سوهاج 25 39      

قنا 26 43  

الأقصر 27 43     

أسوان 28 44       

أبوسمبل 28 41    

الوادى الجديد 27 41      

شلاتين 27 37      

ابو رماد 27 36     

راس حدربة 28 34 

حلايب 28 35     

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 43

المدينة 32 45      

الرياض 27 43      

المنامة 32 40      

أبوظبى 32 44      

الدوحة 31 39      

الكويت 28 44     

دمشق 17 38       

بيروت 26 31       

عمان 19 35

القدس 21 31      

غزة 24 31 

بغداد 25 45

مسقط 28 32      

صنعاء 16 27      

الخرطوم 26 38    

طرابلس 26 34     

تونس 23 32

الجزائر 23 31

الرباط 18 26       

نواكشوط 26 34   

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 16 33

اسطنبول 21 30    

اسلام اباد 24 33  

نيودلهى 26 30     

جاكرتا 24 33      

بكين 19 30

كوالامبور 23 31   

طوكيو 23 29       

أثينا 22 34 

روما 16 26 

باريس 15 24       

مدريد 17 33       

برلين 15 27

لندن 14 22

مونتريال 21 30     

موسكو 14 23     

نيويورك 25 31      

واشنطن 24 34     

 

 

 


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