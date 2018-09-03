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طقس الغد معتدل بالسواحل الشمالية وفرصة لسقوط الأمطار جنوبا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:57 ص
طقس الغد معتدل بالسواحل الشمالية وفرصة لسقوط الأمطار جنوبا أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة  جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد وجنوب سيناء حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار جنوبا ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 36  والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 43 والصغرى 26 ، وأسوان العظمى 45 والصغرى 30  درجة


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