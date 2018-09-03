طقس الغد معتدل بالسواحل الشمالية وفرصة لسقوط الأمطار جنوبا

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد وجنوب سيناء حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار جنوبا ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 36 والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 43 والصغرى 26 ، وأسوان العظمى 45 والصغرى 30 درجة