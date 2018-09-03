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ضبط 10 آلاف باكو معسل مقلدة فى حملة تموينية بالبحيرة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:55 ص
ضبط 10 آلاف باكو معسل مقلدة فى حملة تموينية بالبحيرة مصنع معسل - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تفذت مديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بالإشتراك مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "ف ع ال" 50 سنة صاحب مصنع لتصنيع المعسل، كائن منشأة الحبشى الكبرى مركز دمنهور، لقيامة بإدارة المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وبدون الحصول على سجل صناعى من وزارة الصناعة، وإنتاج منتجات مقلدة لشركات وماركات معروفة لإعادة طرحها بالأسواق، لإيهام جمهور المستهلكين أنها منتجات أصلية ولصق ستيكر بندرول مقلد مدون عليه وزارة المالية – مصلحة الضرائب المصرية – لإهدار أموال طائلة مستحقة للدولة، والإضرار العمد بالصحة العامة للمستهلكين، محققاً من ذلك أرباح طائلة غير مشروعة، وضُبط بحوزته 10245 باكو معسل منتج نهائى، 300 كيلو معسل خام معد للتعبئة. 

كما تم ضبط "م م م" 42 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بقرية الحجناية مركز دمنهور، لقيامة بحيازة وتخزين جبنة بيضاء ورومى مجهولة المصدر، وبدون فواتير دالة على مصدرها، وضُبط بحوزته 5.600 كم جبنه رومى وبيضاء، "أ ق أ" 44 سنة صاحب محل لبيع الدقيق كائن بقرية العشرة آلاف مركز أبو المطامير، لقيامة بتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج 82%، والمخصص للمخابز البلدية المدعمة، والمحظور تداوله بالأسواق، ونخله وإعادة تعبئته فى شكائر خاصة بالدقيق الفاخر ناقص الوزن بمقدار 12 كيلو جرام للشيكارة، لإعادة طرحه بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضُبط بحوزته 4.440 طن دقيق مدعم منخول.

كما شنت مديرية الأمن، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 1133رفع إشغالات ثابتة ومتحركة، إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة، وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.

 


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