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ضبط طالبين بحوزتهما سلاح نارى غير مرخص وعدد من الطلقات بالوراق

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:24 ص
ضبط طالبين بحوزتهما سلاح نارى غير مرخص وعدد من الطلقات بالوراق سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على طالبين، لاتهامهما بحيازة سلاح نارى غير مرخص بالوراق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
تم ضبط المتهمين " أحمد. ع " 20 سنة  و " محمد. ع " 20 سنة طالبين، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى أعلى الطريق الدائرى بالوراق، حيث ضبط رجال المباحث بحوزتهما سلاح نارى غير مرخص عبارة عن طبنجة مطموسة الأرقام وعدد من الطلقات.
 
واعترف المتهمون بحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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