صور ..7 معلومات عن مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة .. تعرف عليها

البحر الأحمر – عماد عرفة

أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على هيئة الأوقاف بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمشروع مدينة الحرفيين بالغردقة.

ويطرح " اليوم السابع " 7 معلومات عن المشروع تعرف عليها:-

1- يقع مشروع مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

2- يأتى المشروع ضمن مشروعات التنمية والتطوير بالمحافظة.

3- تقوم هيئة الأوقاف المصرية بإنهاء أعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروع.

4- تصل تكلفة المشروع إلى 350 مليون جنيه.

5- تقع مدينة الحرفيين على مساحة 280 ألف متر.

6- تشمل إنشاءات الحرفيين 1367 ورشة حرفية ومحلًا تجارياً.

7- يهدف المشروع إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف بالمحافظة، كما يحافظ على الوجه الحضاري للمدينة الساحرة الغردقة.