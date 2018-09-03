صور ..7 معلومات عن مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة .. تعرف عليها

أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على هيئة الأوقاف بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمشروع مدينة الحرفيين بالغردقة.
ويطرح " اليوم السابع " 7 معلومات عن المشروع تعرف عليها:-
1- يقع مشروع مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر
2- يأتى المشروع ضمن مشروعات التنمية والتطوير بالمحافظة.
3- تقوم هيئة الأوقاف المصرية بإنهاء أعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروع.
4- تصل تكلفة المشروع إلى 350 مليون جنيه.
5- تقع مدينة الحرفيين على مساحة 280 ألف متر.
6- تشمل إنشاءات الحرفيين 1367 ورشة حرفية ومحلًا تجارياً.
7- يهدف المشروع إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف بالمحافظة، كما يحافظ على الوجه الحضاري للمدينة الساحرة الغردقة.
أرض المشروع
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مدينة الحرفيين
مشروع مدينة الحرفيين
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