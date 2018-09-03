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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 09:16 ص
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صور ..7 معلومات عن مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة .. تعرف عليها

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 09:00 ص
صور ..7 معلومات عن مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة .. تعرف عليها مدينة الحرفيين بالغردقة
البحر الأحمر – عماد عرفة
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أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على هيئة الأوقاف بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمشروع مدينة الحرفيين بالغردقة.
 
ويطرح " اليوم السابع " 7 معلومات عن المشروع تعرف عليها:-
 
1-             يقع مشروع مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر
 
2-             يأتى المشروع ضمن مشروعات التنمية والتطوير بالمحافظة.
 
3-             تقوم هيئة الأوقاف المصرية بإنهاء أعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروع.
 
4-             تصل تكلفة المشروع إلى 350 مليون جنيه.
 
5-             تقع مدينة الحرفيين على مساحة 280 ألف متر.
 
6-             تشمل إنشاءات الحرفيين 1367 ورشة حرفية ومحلًا تجارياً.
 
7-             يهدف المشروع إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف بالمحافظة، كما يحافظ على الوجه الحضاري للمدينة الساحرة الغردقة.
 
 
أرض-المشروع
أرض المشروع

المشروع-الجديد
المشروع الجديد

مدينة-الحرفيين
مدينة الحرفيين

مشروع-مدينة-الحرفيين
مشروع مدينة الحرفيين

 


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