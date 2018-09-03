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صور.. 42 عاما مرت على هبوط المسبار "الفايكنج 2" فوق المريخ

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:34 م
صور.. 42 عاما مرت على هبوط المسبار "الفايكنج 2" فوق المريخ كوكب المريخ
كتب محمد محسوب
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مر 42 عاما على هبوط  المسبار "الفايكنج 2" على سطح كوكب المريخ. حيث كان ذلك فى 3 سبتمبر من العام 1976.
 
 وكانت مهمته جزء من وتألفت المهمة من مركبة مدارية ومسبار هبوط وكانت تطابق تماما مهمة " الفايكنج 1 " ويعد أحد مكونات بـرنامج الفايكنغ " التابع لوكالة الفضاء ناسا.
 
 
مسبار الهبوط "الفايكنج 2" عمل على سطح المريخ لمدة 1361 يوما وتوقف عن العمل فى 11 إبريل 1980 عندما تعطلت بطاريته، أما بالنسبة للمركبة المدارية فظلت تعمل حتى 25 يوليو 1978 والتقطت 16000 صورة من مدار حول المريخ.
 
 
وحمل مسبار الهبوط "الفايكنج 2" مختبرا بيولوجيا الغرض منه البحث عن آثار حياة على المريخ.
 
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