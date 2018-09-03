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صور..محافظ سوهاج الجديد يحضر حفل تخريج الدفعة الأولى بكلية الصيدلة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:39 م
صور..محافظ سوهاج الجديد يحضر حفل تخريج الدفعة الأولى بكلية الصيدلة احتفالية كلية الصيدلة بجامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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أنطلقت منذ قليل، إحتفالية كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، بتخريج الدفعة الأولى من الكلية، والبالغ عددهم 248 طالب وطالبة، وذلك داخل قاعة قناة السويس بالجامعة الجديدة بالكوامل.
 
وحضر الحفل، الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، واللواء هشام الشافعى مدير الأمن، والدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج الأسبق، والدكتور ماهر الدمياطى رئيس لجنة القطاع للتعليم الصيدلى بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة.
 
كما شارك في الاحتفال وفد من نقابة صيادلة مصر، ضم الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة صيادلة مصر، والدكتور أحمد أبو دومة المتحدث الرسمي للنقابة العامة، والدكتور أيمن عثمان، والدكتورة منى المهدى عضوى النقابة.
 
وقال الدكتور محمود المنشاوى عميد الكلية، أن الجامعة قد دعمت إقامة الحفل للدفعة الأولى من خريجى الكلية، وسيشمل العديد من الفقرات الفنية، وتكريم رموز الكلية والجامعة، والذين شاركوا بصورة كبيرة فى نجاح الكلية، منذ بدء نشأتها، بالإضافة إلى الفقرة الأهم والتى ينتظرها كل الآباء والأمهات أولياء الأمور، وهى تكريم أبناءنا الخريجين، وتقديم بعض الهدايا التذكارية لهم، وسوف يتم تكليف الأوائل منهم للعمل بأقسام الكلية المختلفة، ليكونوا قوة دافعة جديدة فى مسيرة الكلية التعليمية والبحثية.
 
محافظ-سوهاج-الجديد-ومدير-الأمن-بحفل-تخريج-الدفعة-الأولى-بكلية-الصيدلة---(1)
 

محافظ-سوهاج-الجديد-ومدير-الأمن-بحفل-تخريج-الدفعة-الأولى-بكلية-الصيدلة---(2)
 

محافظ-سوهاج-الجديد-ومدير-الأمن-بحفل-تخريج-الدفعة-الأولى-بكلية-الصيدلة---(3)
 

محافظ-سوهاج-الجديد-ومدير-الأمن-بحفل-تخريج-الدفعة-الأولى-بكلية-الصيدلة---(4)
 

محافظ-سوهاج-الجديد-ومدير-الأمن-بحفل-تخريج-الدفعة-الأولى-بكلية-الصيدلة---(5)
 

محافظ-سوهاج-الجديد-ومدير-الأمن-بحفل-تخريج-الدفعة-الأولى-بكلية-الصيدلة---(6)
 

محافظ-سوهاج-الجديد-ومدير-الأمن-بحفل-تخريج-الدفعة-الأولى-بكلية-الصيدلة---(7)
 

محافظ-سوهاج-الجديد-ومدير-الأمن-بحفل-تخريج-الدفعة-الأولى-بكلية-الصيدلة---(8)
 
 
 

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