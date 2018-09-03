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صور.. محافظ القليوبية يشن جولة مفاجئة بالشوارع ومستشفى الخصوص

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:54 م
صور.. محافظ القليوبية يشن جولة مفاجئة بالشوارع ومستشفى الخصوص محافظ القليوبية يتفقد شوارع المحافظة
القليوبية ــ إبراهيم سالم
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شن الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لتفقد أعمال تطوير مدينة الخصوص ومستوى عملية النظافة بها إلى جانب تفقد سير العمل بمستشفى الخصوص المركزى، ومدي مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بها، وذلك برفقة الدكتور عواد أحمد السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والنائب حسن عمر حسنين نائب الخصوص، وسامي صالح رئيس مدينة الخصوص.
 
ووجه المحافظ خلال الجولة، برفع كفاءة أعمال النظافة ورفع الأتربة وصيانة الطرق المتهالكة وتجميل الجزيرة الوسطى ومواجهة فوضى سيارات الميكروباص ورفع مخلفات وتطهير الترع بالتنسيق مع مديرية الرى، وشدد على تضافر كافة الجهود من المدن لإعادة الوجه الحضارى للقليوبية.
 
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محافظ-القليوبية-يشن-جولة-مفاجئة-بشوارع-ومستشفى-الخصوص-(5)
 

محافظ-القليوبية-يشن-جولة-مفاجئة-بشوارع-ومستشفى-الخصوص-(6)
 

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محافظ-القليوبية-يشن-جولة-مفاجئة-بشوارع-ومستشفى-الخصوص-(8)
 

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