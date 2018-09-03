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صور.. فصل حد بين أراضى أملاك الدولة وأراضى الأهالى بملاحة منيسى ببلطيم

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:34 م
صور.. فصل حد بين أراضى أملاك الدولة وأراضى الأهالى بملاحة منيسى ببلطيم فصل حد أملاك الدولة والأهالى بمنطقة بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت منطقة ملاحة منيسى التابعة لقرية الشهابية بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال فصل حد أملاك الدولة والأهالى بالمنطقة، بحضور طلعت عبد القادر مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، العميد أيمن الخطيب مأمور قسم شرطة مركز البرلس، والرائد هيثم عبدالهادى، رئيس نقطة شرطة الزهراء، والمهندس عبد الرحمن الجزار مسئول الأعمال بملاحة منيسى، ومحمد سويدان، نائب رئيس مدينة بلطيم، ورشدى البلتاجى، رئيس قرية الشهابية، ولجنة من المساحة والأملاك بالمحافظة، وعددا من التنفيذيين على مستوى المركز والمدينة.

 

وأكد طلعت عبدالقادر مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، على أهمية مسح المنطقه مسح شامل ورفع المساحة وفصل الحد بين أرض أملاك الدولة بملاحة منيسى وأملاك الأهالى بالمنطقة، حيث جارى التخطيط لإنشاء وإقامة عدة مشروعات قوميه كبرى بها، وتنفيذ الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة بلطيم، بإقامة المشروعات ذات النفع العام، والتى تدفع بعجلة الإقتصاد المصرى والقضاء على البطالةـ بتوفير فرص عمل حقيقيه للشباب، ونشر الوعى الثقافى المجتمعى، من خلال دمج الطاقات البشرية والعمالية بالقطاعات ، ووضع المنطقه على الخريطة المصرية الإستثمارية الهامة.

 

وأضاف مساعد المحافظ، إنه تابع أعمال النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى ومتابعة الإنارة العامة بمنطقة المساكن الشرقية والمدخل الرئيسى الشرقى لمدينة بلطيم، مشدداً على ضرورة تنفيذ سياسة ممنهجة لتطوير قطاع النظافة والتجميل والإنارة العامة، وضرورة تقوية الصف الأمامى فى المدن والأحياء والقرى بأهمية المنظومة نفسها، ووجه بضرورة توحيد الرؤيا للتعامل مع رفع المخلفات التى تضم القمامة ومخلفات الهدم والبناء، والعمل المستقبلى على منظومة موحدة حتى يتسنى للكل أن يقوم بدوره.

 

 

لجنة لفصل حد املاك الدولة عن الاهالى ببلطيم
لجنة لفصل حد املاك الدولة عن الاهالى ببلطيم

 

متابعة الحد على الاوراق لتطبيقه على الواقع
متابعة الحد على الاوراق لتطبيقه على الواقع

 

جانب من عمليات الفصل
جانب من عمليات الفصل

 

جانب من عمليات فصل الحد
جانب من عمليات فصل الحد

 

اعمال فصل الحد
أعمال فصل الحد

 

اعمال النظافة ببلطيم
أعمال النظافة ببلطيم

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