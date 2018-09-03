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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:32 م
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صور .. سامح عاشور يهنئ محافظ البحيرة الجديد ويقدم الشكر لنادية عبده

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:05 م
صور .. سامح عاشور يهنئ محافظ البحيرة الجديد ويقدم الشكر لنادية عبده هشام امنه محافظ البحيرة الجديد يستقبل سامح عاشور
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استقبل محافظ البحيرهً هشام أمنة الجديد وبحضور المحافظ السابق نادية عبدة سامح عاشور نقيب المحامين ونقيب محامين البحيرة ووفد مجلس النقابة العامة والفرعي بالبحيرهً.

ووضم الوفد عبدالمنعم عوة نقيب البحيرهة وهيثم تيسير الأمين العام، ويحي التوني عشماوي وماجد حنا وأبو بكر الضوهً وَعَبَد الجواد أحمد ومصطفي البنان ومحمد أبو عريضهً أعضاء مجلس النقابة العامة.

وتأتى تلك الزيارة بعد أيام من صدور حركة المحافظين الجديدة التى تولى فيها هشام أمنة منصب محافظ البحيرة، وقدم سامح عاشور التهئنة للمحافظ الجديد هشام آمنة، كما قدم الشكر للدكتورة نادية عبده على الخدمات التى قدمتها للمحافظة فى الفترة السابقة.

سامح عاشور يهنئ محافظ البحيرة الجديد ويقدم الشكر لنادية عبده (1)
 

 

سامح عاشور يهنئ محافظ البحيرة الجديد ويقدم الشكر لنادية عبده (2)
 

 

سامح عاشور يهنئ محافظ البحيرة الجديد ويقدم الشكر لنادية عبده (3)
 

 


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