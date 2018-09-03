صور.. جامعة أسيوط تطلق برنامجًا تدريبيًا فى مجال إدارة الأزمات

أعلن محمود بخيت أمين عام جامعة أسيوط، عن انطلاق برنامجاً تدريبياً فى مجال إدارة الأزمات، والذى تنظمه الإدارة العامة للتنظيم و الإدارة بالجامعة، و الممتد حتى 6 سبتمبر الجاري، و ذلك تحت رعاية الدكتور طارق عبد الله الجمال رئيس الجامعة، وبحضور أشرف سيد محمود سيد مدير عام التنظيم والإدارة، و خالد عمران مدير إدارة التدريب بالتنظيم والإدارة.

وأوضح أن الهدف من البرنامج، هو تعريف 38 من موظفى المبنى الإدارى وعدد من الكليات بالجامعة بالمفاهيم والمبادئ الأساسية فى إدارة الأزمات، وتنمية مهاراتهم فى تحليل وتقييم مواقف الأزمات فى العمل، وتحديد أسبابها ووسائل مواجهتها وتخطيط إجراءات الوقاية والمواجهة وكيفية علاجها.

وقال أشرف سيد محمود سيد، مدير عام التنظيم والإدارة أن البرنامج يتضمن 7 محاضرات، تتناول موضوعات المنهج العلمى لتصنيف الأزمات والأزمات العلمية، التخطيط لمواجهة الأزمات، مهارات الاتصال الفعال وعلاقتها بإدارة الأزمات، مناقشات حول قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، كيفية مواجهة الأزمات أثناء الكوارث وطرق إخلاء المنشآت أوقات الأزمات، السلامة والصحة المهنية، وكيفية إدارة الوقت أثناء الأزمة، وذلك عن طريق نخبة من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية بالجامعة والتى تضم الدكتور محمد أبو القاسم المشرف على الحماية المدنية والدكتور المعتز بالله البرنس، ومصطفى حسن أمين الجامعة المساعد والمشرف على الإدارة العامة لشئون العاملين وعبده محمد أحمد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومحمد عباس دردير مدير إدارة التطوير الإدارى والجودة.