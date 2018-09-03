صور ..تعليم كفر الشيخ تنظم معرضا لتنمية القدرات الصحفية ومسابقة للكاريكاتير

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرضا لتنمية القدرات الصحفية، ومسابقة الكاريكاتير، بمجمع هدى شعرواوي بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، كما شهت المدرسة الثانوية الصناعية بكفر الشيخ عروضا مسرحية تحت رعاية الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم،وهناء شهاب، وكيل المديرية.

وشهد المعرض الصحفي مسابقة بين الطلاب والطالبات في الرسم الكاريكاتيري، وتنوعت أعمالهم ما بين استقبال العام الدراسي الجديد وعن الإرهاب، وأن "الهلال والصليب ضد الإرهاب"، وعن المزارعين، وعن تحدي الإعاقة، وعن التدخين، كما شهد المعرض مجلات مصورة، ومقالات صحفية ومجلات حائط، دينية واجتماعية.

وجاء ذلك بحضور مشيرة عبد العزيز مستشارة الصحافة بوزارة التربية والتعليم، وأحمد شعيب، ومحمود البسيوني، عضوا تقييم وزارة التربية والتعليم، عاطف العجمي مدير عام إدارة التربية المسرحية بالوزارة، وصلاح الحاج مخرج بالثقافة، ووفاء عبدالله المدير العام التنفيذى، والدكتور علاء جوده، مدير إدرة غرب كفر الشيخ التعليمية، وإبراهيم باز موجه عام المسرح، وسحر عبد الخالق، الموجه المركزى، وصالح قادومه، وسامح صالح، وإبراهيم الطوخى، وفاتن جاويش سحر، موجهي المسرح بإدارات شرق كفرالشيخ، وغرب كفرالشيخ، ودسوق وفوه، وماجده موسى، موجه عام الصحافة بالتربية والتعليم، ورحاب رشاد، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية، وسمير الدسوقي، موجه الصحافة بإدارة شرق، ومحمد عبداللطيف، موجه الصحافة بإدارة غرب، وداليا شحاته عليه، الموجه الأول المركزي بالمديرية، وتامر إسماعيل، موجه الصحافة بإدارة غرب، و نجلاء رفعت،ورباب السيد محمد موجهتا الصحافه بإدارة شرق، ورضا عبدالغني،موجه صحافه بإدارة مطوبس التعليمية،،والدكتور جمال سحاته ،مسئول الموهوبين بادارة غرب كفرالشيخ.

كما شهدت العروض المسرحية "أوبريت كان ياما كان، لإدارة فوه، ومساوئ النت، لإدارة شرق كفرالشيخ، وكوكب الحب، لإدارة غرب كفرالشيخ، وكفرالشيخ يا بلدى، لإدارة شرق كفرالشيخ، والمراكبى، لإدارة غرب كفرالشيخ ، وحكاية بنت مصرية، لإدارة دسوق، ولا العفاريت الزرق، لإدارة شرق كفرالشيخ.

وقالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الهدف من إقامة المعرض تنمية مواهب ومهارات الطلاب العلنية والأدبية والفنية، وتنمية مواهب الابتكار للطلاب، وخلق روح العمل الجماعي، وتدريب الطلاب على الأسس الفنية للفنون الصحفية، وحث الطلاب على متابعة الأحداث الجارية محليا وعالميا، وتشجيع الطلاب على التعبير بالرسوم الكاريكاتيرية، وتدريبهم على الرسم الكاريكاتيري الحي.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن التربية والتعليم بكفر الشيخ تعمل على تبني المواهب وثقلها، وتشجيعها على الابتكار والإبداع، وخوضها للمسابقات على مستوى المدارس والإدارات وعلى مستوى الجمهورية مما كان له الأثر في حصولهم على مراكز على مستوى الجمهورية.