صور.. "الزراعة" تعلن علاج 80 وحدة مصابة بالنمل الأبيض فى أسوان

كتب ــ عز النوبى

قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الافات بوزارة الزراعة، إن إجمالى عدد الوحدات التى تمت معالجتها من آفة النمل الابيض (الأرضة) بمراكز محافظة أسوان بلغ 80 وحدة، باستهلاك 672 لتر من مركب "البيربان" الموصى به والمسجل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية أغسطس 2018.

وأضاف السباعي، أنه كلف أجهزة المكافحة بالمحافظة بضرورة حصر ومتابعة جميع الوحدات المعالجة من النمل الأبيض، لعدم تكرار الإصابة مرة أخرى والتي ظهرت بها الإصابة خلال الفترة الماضية، يأتى فى إطار نهج وزارة الزراعة لمكافحة الآفات على مستوي الجمهورية في المنازل بالقرى والأحياء الفقيرة خاصة في محافظات جنوب الصعيد.



علاج 80 وحدة مصابة بالنمل الأبيض فى محافظة أسوان (1)



علاج 80 وحدة مصابة بالنمل الأبيض فى أسوان (2)



جانب من علاج 80 وحدة مصابة بالنمل الأبيض فى أسوان (3)



تجهيز المبيدات



علاج الوحدات المصابة بالنمل الأبيض بأسوان (5)



علاج 80 وحدة مصابة بالنمل الأبيض (6)