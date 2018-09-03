صور.. إعادة تركيب كتلة حجرية داخل بيت الولادة "الماميزى" بآثار كوم أمبو

أسوان – فريق المحافظات

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة، في مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو، في إعادة تركيب كتلة حجرية إلي موضعها الأصلي داخل بيت الولادة (الماميزي)، بعد دراستها ومطابقتها للرسومات الموجودة من قبل.

وأكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سبق وتم عمل الدراسات الخاصة للوصول إلي المكان الأصلي للكتلة الحجرية بالتعاون مع الإدارة الهندسية لآثار مصر العليا بالأقصر وتحت إشراف منطقة آثار كوم أمبو.

وقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن البعثة قد توصلت إلي تلك الكتلة الحجرية أثناء العمل داخل بيت الولادة بالمعبد علي عمق حوالي 2.5م. وأبعادها حوالي 120سم طول، 40 سم عرض، وحوالي 50 سم سمك.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبد المنعم السعيد مدير آثار أسوان والنوبة، إلى أن الكتلة الحجرية يظهر عليها الجزء العلوي للإله سويك، وهو المعبود الرئيسي لمنطقة كوم أمبو، ممسكاً بعصا الواس، وعلي الجانب الأيمن نقش الجزء العلوي للتاج المميز للإله خونسو، وفي أعلي الجانب الأيمن يوجد نص هيروغليفي مكون من أربعة أسطر.