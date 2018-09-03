video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إعادة تركيب كتلة حجرية داخل بيت الولادة "الماميزى" بآثار كوم أمبو

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:48 م
صور.. إعادة تركيب كتلة حجرية داخل بيت الولادة "الماميزى" بآثار كوم أمبو جانب من التركيب
أسوان – فريق المحافظات
إضافة تعليق
نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة، في مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو، في إعادة تركيب كتلة حجرية إلي موضعها الأصلي داخل بيت الولادة (الماميزي)، بعد دراستها ومطابقتها للرسومات الموجودة من قبل.
 
وأكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سبق وتم عمل الدراسات الخاصة للوصول إلي المكان الأصلي للكتلة الحجرية بالتعاون مع الإدارة الهندسية لآثار مصر العليا بالأقصر وتحت إشراف منطقة آثار كوم أمبو.
 
وقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن البعثة قد توصلت إلي تلك الكتلة الحجرية أثناء العمل داخل بيت الولادة بالمعبد علي عمق حوالي 2.5م.  وأبعادها حوالي 120سم طول، 40 سم عرض، وحوالي 50 سم سمك.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور عبد المنعم السعيد مدير آثار أسوان والنوبة، إلى أن الكتلة الحجرية يظهر عليها الجزء العلوي للإله سويك، وهو المعبود الرئيسي لمنطقة كوم أمبو، ممسكاً بعصا الواس، وعلي الجانب الأيمن نقش الجزء العلوي للتاج المميز للإله خونسو، وفي أعلي الجانب الأيمن يوجد نص هيروغليفي مكون من أربعة أسطر.
 
الكتل الأثرية بعد تركيبها
الكتل الأثرية بعد تركيبها

جانب من أعمال النقل
جانب من أعمال النقل

جانب من التركيب
جانب من التركيب

نقل الكتل الأثرية
نقل الكتل الأثرية
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أهم الاكتشافات الأثرية بمعبد كوم أمبو فى الفترة الأخيرة

كوم امبو

الاثار

المياه الجوفيه

بيت الولاده

الماميزى

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة