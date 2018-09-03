صور.. أوائل الثانوية العامة يزورون مصنع عربيات الجيب التابع للعربية للتصنيع

زار أوائل الثانوية العامة الشركة العربية الأمريكية للسيارات لتصنيع السيارات الجيب، وذلك على هامش حفل التكريم الذى قام به الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لأوائل الثانوية العامة.

واستمع أوائل الطلبة لشرح عن خطوط الإنتاج داخل المصنع، وخطوات العمل، كذلك وسائل التطوير والتحديث المستمر التي تجريها الهيئة على المعدات والمبانى، بالتنسيق مع الشركاء، وكذلك المعرض الجديد الذى تم افتتاحه على أحدث الطرق والوسائل العالمية.

وكان في استقبال الطلاب اللواء محمد المحص، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات وعدد من قيادات الهيئة العربية للتصنيع.