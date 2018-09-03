"صحة الأقصر": لجان لصيانة وتشغيل الأجهزة الطبية المعطلة لخدمة المرضى

الأقصر – أحمد مرعى

قام الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بتشكيل لجان من مديرية الصحة مهمتها صيانة وتشغيل الأجهزة الطبية المعطلة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وذلك على مدار الأسبوع الماضى، وأشرف على عمل اللجان كلا من الدكتور هابيل فرج الله بمستشفى الحميات، والدكتور خلف الله أحمد عمر بمستشفى القرنة، والدكتور محمود متولى بمستشفى الأقصر العام، ودكتور هشام الراوى مشرف عام على اللجان.

وأسفرت اللجان عن تشغيل جميع أجهزة أسرة العناية المركزة لتعمل بكامل طاقتها لخدمة المرضى، وصيانة وتشغيل 5 أجهزة رسم قلب، وتوفير جهاز سونار، وصيانة وتشغيل أجهزة الآشعة العادية، وتوفير جميع مستلزمات قسم الرمد، وتهيئة غرفة الحضانات لتعمل بكامل طاقتها لاستقبال الحالات وذلك بمستشفى الأقصر العام.

كما قامت اللجان بصيانة وتشغيل شبكة الغازات لتشغيل الحضانات والعمليات والرعاية، والانتهاء من جميع أعمال السباكه والكهرباء، وتوفير كراسى انتظار فى جميع الأقسام، وتشغيل 3 أجهزة سباب، وإصلاح 2 ماكينه غسيل كلوي، واصلاح ماكينه التبكيت، وتشغيل ٢ جهاز تعقيم مركزي، واصلاح ١عدد ماكينه أسنان، وتجهيز غرفة اجهاد حراري، وتوفير عدد ٢ مخزن لصيدلية الاقتصاد، وتوفير ١ مخزن لشئون المرضي، وفى مستشفى حميات الأقصر، تم البدء فى صيانة جميع أجهزة التكييف وزيادة تكييف بمخزن الصيدلية للحفاظ على جودة الأدوية ، والعيادة الخارجية لراحة المرضى، وتم توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى، وجارى صيانة جميع أعمال السباكة بالمستشفى.