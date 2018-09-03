سقوط ربة منزل وبحوزتها حقيبة هواتف.. وتعترف: سرقتهم من شقة بالزيتون

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الزيتون،القبض على ربة منزل لسرقتها محتويات شقة سكنية و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط "الميصابات.ا.ى" 65 سنة ربة منزل سابق اتهامها فى 5 قضايا وبحوزتها حقيبة كبيرة الحجم بداخلها المضبوطات "ميدالية مفاتيح بها 14 مفتاح مسكن مصطنع، 3 هواتف محمول، زردية حديدية،عتلة حديدية ذات نصل رفيع، منشار، 2 قفاز جلد، كمية من الأوراق فى حجم الأوراق المالية.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقة الهاتف المحمول ماركة سامسونج من داخل مسكن "سهير.ش.ج" 53 سنة بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفاتيح المصطنعة المضبوطة بحوزتها والمحرر بشأنها المحضر رقم 7371 لسنة 2018 جنح الزيتون، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.