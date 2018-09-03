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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:58 م
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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 3-9-2018

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:38 م
سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 3-9-2018 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين الموافق 3-9-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، ليبلغ متوسط سعره فى السوق المصرية 4.74 جنيه للشراء و4.76 جنيه للبيع.

 

وتعد العملة السعودية من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، وننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

 

4.757 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

 4.741 جنيه للشراء

4.768  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.741 جنيه للشراء

 4.768 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

 

4.686 جنيه للشراء

4.827 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.726 جنيه للشراء

4.774  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

 

cib 4.74  جنيه للشراء

4.786  جنيه للبيع


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