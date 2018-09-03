سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 3-9-2018

كتبت أمنية جلال

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين الموافق 3-9-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، ليبلغ متوسط سعره فى السوق المصرية 4.74 جنيه للشراء و4.76 جنيه للبيع.

وتعد العملة السعودية من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، وننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

4.757 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.741 جنيه للشراء

4.768 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.741 جنيه للشراء

4.768 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.686 جنيه للشراء

4.827 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.726 جنيه للشراء

4.774 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

cib 4.74 جنيه للشراء

4.786 جنيه للبيع