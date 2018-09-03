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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:58 م
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سعر الدولار اليوم الإثنين 3-9-2018

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:03 م
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-9-2018 دولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين 3-9-2018، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع .

 

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر والذى جاء كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.84 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78  جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

 

cib 17.85  جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.84  جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع


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