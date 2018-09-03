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زراعة دمياط: حصاد 43 فدان قطن و2825 فدان أرز

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 05:18 ص
زراعة دمياط: حصاد 43 فدان قطن و2825 فدان أرز ماهر سويلم
دمياط - عبده عبد البارى
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أعلنت مديرية الزراعة بدمياط، عن حصاد 43 فدانا من محصول القطن من إجمالى 8721 فدانا منزرعة على مستوى المحافظة. 

وقال المهندس ماهر سويلم مدير عام الزراعة بدمياط فى تصريح لليوم السابع ،  إن متوسط الإنتاج فى المرحلة الأولى يعطى 6.5 قنطار، حيث إن نسبة التفتيح بالمحصول وصلت إلى 55% فى مناطق كثيرة، موضحاً أنه تم حصاد 2825 فدان من محصول الأرز  من إجمالى 47 ألف فدان. 

وأوضح مدير عام الزراعة بدمياط أنه تم حصاد  3724 فدانا من محصول الذرة السيلاج من إجمالى 13919 فدانا منزرعه على مستوى المحافظة. 


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