رفع جلسة البرلمان العراقى لمدة ساعة بعد انسحاب كتل سياسية

كتب محمد جمال

رفعت جلسة البرلمان العراقى، اليوم الإثنين لمدة ساعة بعد انسحاب كتل سياسية اعتراضا على آليات تشكيل الكتلة الأكبر، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وعقد مجلس النواب العراقى الجديد اليوم أول جلسة له فى دورته الرابعة، من المرتقب أن يتم خلالها اختيار رئيس المجلس ونائبيه، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.وسيترأس الجلسة الأولى، كما جرت العادة العضو الأكبر سنا، وهذه المرة سيكون النائب محمد على زينى.

وينتمى زينى للتحالف المدنى الديمقراطى، وخاض الانتخابات الأخيرة مرشحا عن محافظة بغداد، وحصل على سبعة آلاف صوت، أهلته للوصول إلى مجلس النواب.

وقال زينى" أرجو أن أوفق فى إدارة الجلسة، وأن أتمكن من وضع لمسات تؤسس لبرلمان يهتم بالتشريع والرقابة أكبر من اهتمامه بالانقسامات السياسية التى تشهدها البلاد، فنحن أمام مسؤولية كبيرة لأن الشعب انتخبنا".