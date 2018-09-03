video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رفع جلسة البرلمان العراقى لمدة ساعة بعد انسحاب كتل سياسية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:35 م
رفع جلسة البرلمان العراقى لمدة ساعة بعد انسحاب كتل سياسية البرلمان العراقى
كتب محمد جمال
إضافة تعليق

رفعت جلسة البرلمان العراقى، اليوم الإثنين لمدة ساعة بعد انسحاب كتل سياسية اعتراضا على آليات تشكيل الكتلة الأكبر، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وعقد مجلس النواب العراقى الجديد اليوم أول جلسة له فى دورته الرابعة، من المرتقب أن يتم خلالها اختيار رئيس المجلس ونائبيه، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.وسيترأس الجلسة الأولى، كما جرت العادة العضو الأكبر سنا، وهذه المرة سيكون النائب محمد على زينى.

وينتمى زينى للتحالف المدنى الديمقراطى، وخاض الانتخابات الأخيرة مرشحا عن محافظة بغداد، وحصل على سبعة آلاف صوت، أهلته للوصول إلى مجلس النواب.

وقال زينى" أرجو أن أوفق فى إدارة الجلسة، وأن أتمكن من وضع لمسات تؤسس لبرلمان يهتم بالتشريع والرقابة أكبر من اهتمامه بالانقسامات السياسية التى تشهدها البلاد، فنحن أمام مسؤولية كبيرة لأن الشعب انتخبنا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوفد الكردى ببغداد يبحث مع ممثلين عن الفتح والقانون ملف البرلمان العراقى

برلمانى عراقى: من المتوقع إعلان الكتلة الكبرى بالبرلمان الجديد خلال 48 ساعة

3 كتل عراقية تعلن الاتفاق على تشكيل نواة الكتلة الأكبر فى البرلمان العراقى

البرلمان العراقى

العراق

أخبار عربية




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة