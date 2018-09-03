رئيس حكومة إسبانيا يؤيد إجراء استفتاء بكتالونيا بشأن الحكم الذاتى

كتبت فاطمة شوقى

أعرب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز عن تأييده لاجراء استفتاء فى كتالونيا بشأن الحكم الذاتى، للبحث عن حل سياسى لتحدى استقلال الإقليم .

ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية فقال سانتشيز "نحن نريد الحوار وحل الأزمة السياسية، والحدث النهائى يجب أن يكون عبر التصويت الديمقراطى".

وأضاف "يجب على الإسبان أن يصوتوا على الحكم الذاتى فى كتالونيا وليس على الاستقلال، فذلك الاستفتاء سيكون من أجل تقرير المصير حيث إن كتالونيا تواجه مشكلة سياسية حقيقية ولابد من حلها بشكل نهائى".

وأصر رئيس الحكومة الإسبانية على الحاجة إلى الحوار لإلغاء الجمود فى كتالونيا، بغض النظر عما تقوله الحكومة الكتالونية.

وأوضح سانشيز أن على الحكومة أن تحترم استقلالية القضاء، وأن ينعكس استقلالية المدعى العام فى الدستور وأن الشىء المهم لحل الوضع هو تطبيق "القانون والحوار".

كما دافع سانتشيز أيضا عن المادة 155 من الدستور وتأكد من أنه "أداة دستورية وشرعية تماما لتكون قادرة على نقل كتالونيا فى النظام الأساسي والدستور"، ومع ذلك، يرى أن الظروف لم تتحقق لتطبيقها مرة أخرى.