video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

للبحث عن حل سياسى..

رئيس حكومة إسبانيا يؤيد إجراء استفتاء بكتالونيا بشأن الحكم الذاتى

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:56 م
رئيس حكومة إسبانيا يؤيد إجراء استفتاء بكتالونيا بشأن الحكم الذاتى سانتشيز
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

أعرب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز عن تأييده لاجراء استفتاء فى كتالونيا بشأن الحكم الذاتى، للبحث عن حل سياسى لتحدى استقلال الإقليم .

ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية فقال سانتشيز "نحن نريد الحوار وحل الأزمة السياسية، والحدث النهائى يجب أن يكون عبر التصويت الديمقراطى".

وأضاف "يجب على الإسبان أن يصوتوا على الحكم الذاتى فى كتالونيا وليس على الاستقلال، فذلك الاستفتاء سيكون من أجل تقرير المصير حيث إن كتالونيا تواجه مشكلة سياسية حقيقية ولابد من حلها بشكل نهائى".

وأصر رئيس الحكومة الإسبانية على الحاجة إلى الحوار لإلغاء الجمود فى كتالونيا، بغض النظر عما تقوله الحكومة الكتالونية.

وأوضح سانشيز أن على الحكومة أن تحترم استقلالية القضاء، وأن ينعكس استقلالية المدعى العام فى الدستور وأن الشىء المهم لحل الوضع هو تطبيق "القانون والحوار".

كما دافع سانتشيز أيضا عن المادة 155 من الدستور وتأكد من أنه "أداة دستورية وشرعية تماما لتكون قادرة على نقل كتالونيا فى النظام الأساسي والدستور"، ومع ذلك، يرى أن الظروف لم تتحقق لتطبيقها مرة أخرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كتالونيا وكر الإرهاب القطرى.. الأيدى القطرية نشرت التطرف بالإقليم وحولته ملاذا للتنظيمات الإرهابية.. نمو الحركة السلفية يثير القلق.. ورجال أعمال قطريون يمولون الأئمة المتشددين

صحيفة إسبانية تكشف ضم إقليم كتالونيا مجموعات من التنظيمات الإرهابية

صور.. إسبانيا تحيى الذكرى الأولى لهجمات أودت بحياة 16 شخصا بإقليم كتالونيا

كتالونيا

اسبانيا

رئيس الحكومة الاسبانية

استقلال كتالونيا

انفصال كتالونيا




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة