رئيس جامعة المنوفية يعقد الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية

المنوفية - فريق المحافظات

عقدت اليوم لجنة المنشآت الجامعية برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، الذى استهل الجلسة بالتصديق على محضر لجنة المنشآت الأخيرة، واستأنف الجلسة بمتابعة ما تم تنفيذه حتى الآن من خلال مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والإدارة العامة للشئون الهندسية والشركات المسئولة والموقف التنفيذى خلال شهر أغسطس.

أكد رئيس الجامعة، على أهمية العمل وفق خطة متوازنة وموزعة للمشاريع ذات أولويات التنفيذ، مشيرا إلى أن كافة المشاريع المفتوحة لها الأولوية، ومشددا على عدم التهاون فى محاسبة أى تقصير فى الأداء واتخاذ أى إجراء قانونى ضده، وأن عميد كل كلية بها مشروع هو المسئول عن متابعته.

ثم استعرض رئيس الجامعة، جدول الأعمال وتقارير عن: البوابات الإلكترونية، والحالة الإنشائية، ومعايير الجودة للمدن الجامعية، وتقرير تأمين منشآت الجامعة ضد أخطار الحريق ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال صيانة المصاعد، كما تابعت اللجنة ماتم إنجازه بشأن المشاريع الجارى تنفيذها بمختلف المواقع.

حضر الإجتماع أعضاء اللجنة: النواب الدكتور عادل مبارك للتعليم والطلاب، والدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، الدكتور عادل البلتاجى عميد الزراعة، جمال الدهشان عميد التربية والدكتور عربى كشك عميد الحاسبات والمعلومات، الدكتور أحمد جمال الدين عميد الطب، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، الدكتور خالد الحسينى مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، الدكتور محمد سعفان رئيس قسم الهندسة المدنية، ومن الجهاز الإدارى: مديرى عموم الشئون الهندسية والشئون القانونية والشئون المالية.