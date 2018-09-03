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رئيس تحرير "رويترز": الحكم ضد صحفيين فى ميانمار خطوة كبرى للوراء

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 07:08 ص
رئيس تحرير "رويترز": الحكم ضد صحفيين فى ميانمار خطوة كبرى للوراء صحفي من رويترز
سنغافورة (رويترز)
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قال ستيفن جيه. أدلر رئيس تحرير وكالة رويترز، إن حكم ميانمار اليوم الاثنين بسجن صحفيين من رويترز لمدة 7 سنوات بتهم خرق قانون الأسرار الرسمية خطوة كبرى للوراء فى انتقال الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا إلى الديمقراطية.

وقال أدلر فى بيان "اليوم هو يوم حزين لميانمار ولصحفيى رويترز وا لون وكياو سوى أو وللصحافة فى كل مكان".

وأضاف "لقد أمضى هذان الصحفيان الجديران بالإعجاب نحو تسعة أشهر فى السجن بتهم زائفة تهدف إلى إسكات عملهما الصحفى وترويع الصحافة".

وتابع قائلا "دون أى دليل على ارتكاب مخالفات، وفى مواجهة أدلة دامغة على دسيسة الشرطة، فإن حكم اليوم يدينهما باستمرار فقدان حريتهما ويتغاضى عن سوء سلوك قوات الأمن".

وقال أدلر "هذه خطوة كبرى للوراء فى انتقال ميانمار إلى الديمقراطية، ولا يمكن أن تكون مرتبطة بسيادة القانون أو حرية التعبير، ويجب تصحيحها من جانب حكومة ميانمار كمسألة ملحة".

 

 


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