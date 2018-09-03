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رئيس الوزراء يتابع مع قيادات النقل آليات تطوير السكة الحديد

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:37 م
رئيس الوزراء يتابع مع قيادات النقل آليات تطوير السكة الحديد الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع بشأن تطوير السكة الحديد، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل وقيادات الوزارة، لبحث آليات تطوير السكك الحديد.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد التقى اليوم الإثنين، السفير الإماراتى بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، فى شتى المجالات. 
 
كما يلتقى رئيس الوزراء اليوم الإثنين مع المنسق المقيم للأمم المتحدة، لبحث جهود مصر فى برنامجها الاقتصادى والمشروعات التى تعمل عليها الدولة. 
 
 
 

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